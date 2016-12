Roma, donna in coma lasciata per 4 giorni su una barella al Pronto Soccorso dell'Umberto I

La presidente della Regione Lazio, Renata Polverini, ha convocato il direttore generale del Policlinico Umberto I di Roma, Antonio Capparelli, dopo lo scandalo della donna in coma abbandonata in barella. Nel pomeriggio la governatrice incontrerà anche i direttori generali degli ospedali nei quali sono presenti i Pronto soccorsi, al centro, negli ultimi giorni, di violente polemicheIl ministro della Salute, Renato Balduzzi, ha disposto "l'invio d'urgenza di una visita ispettiva al Policlinico Umberto I di Roma". Ne dà notizia lo stesso dicastero, precisando che "gli ispettori sono già arrivati al Policlinico e stanno raccogliendo tutti gli elementi relativi alla vicenda denunciata dai senatori Domenico Gramazio e Ignazio Marino" di una donna legata alla barella da 4 giorni in pronto soccorso.Quest'ultima vicenda è destinata a finire nel fascicolo dell'indagine sui disservizi dei pronto soccorso di Roma. Il caso sarà esaminato martedì in maniera approfondita dal magistrato e dagli investigatori che stanno acquisendo il fascicolo, per il momento contro ignoti e senza ipotesi di reato, atti e documentazione per chiarire le cause del presunto disservizio.Giuliano Bertazzoni, primario del Pronto soccorso del Policlinico Umberto I di Roma, si difende dalla accuse. Intevistato da Tgcom24 il medico afferma: "Abbiamo agito bene, con i budget a disposizione non possiamo fare altro. La paziente - spiega Bertazzoni - è stata trattenuta per fare tutti gli esami rapidamente".La signora di 59 anni, hanno riferito Domenico Gramazio (Pdl) e Ignazio Marino (Pd), dopo aver effettuato questa mattina una visita ai Pronto Soccorso dell'Umberto I come senatori eletti nel Lazio, "aveva solo la flebo con l'acqua fisiologica" e "i sanitari ci hanno spiegato che erano in attesa, da un minuto all'altro, di poterla trasferire in un altro reparto per darle assistenza".Nel frattempo, per 4 giorni, la paziente è rimasta in barella nella cosiddetta "piazzetta", area del pronto soccorso dove vengono lasciati i pazienti in mancanza di posti letto per i ricoveri. Nella "piazzetta", dove ci sarebbe posto per 8 malati - hanno riferito i due esponenti politici - c'erano almeno 20 persone, con le barelle una accanto all'altra senza corridoi e persone in attesa di trasferimento anche da venerdì"La signora, ha aggiunto Marino, "era stata legata con delle lenzuola a mani e piedi alla barella" per evitare cadute, visto che il letto è senza sponde.Agghiacciante l'ammissione del direttore del Dea (Dipartimento di urgenza ed emergenza) del Policlinico Umberto I, Claudio Modini: "E' una cosa che capita spesso, del resto il problema della mancanza di posti per il ricovero non è una novità. Bisogna risolvere queste situazioni".I due senatori non si sono limitati a visitare il Policlinico Umberto I, ma si sono recati anche ale al. In quest'ultima struttura, forse per anche per le attenzioni mediatiche di questi giorni, dopo la denuncia dial Pronto soccorso, le condizioni sono risultate positive.