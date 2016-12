Ucciso a colpi di pistola, si costituisce 23enne

foto Getty

10:47

- Un 23enne ha ucciso un uomo di 31 anni con un colpo di pistola in tarda serata a Santi Cosma e Damiano, piccolo Comune in provincia di Latina. Le cause che hanno portato all'assassinio sono ancora ignote. Il giovane che ha sparato si è costituito poco dopo il gesto. Gli inquirenti ipotizzano un regolamento di conti a causa di una rissa scoppiata per una donna.