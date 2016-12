Roma, non si ferma ad alt: un morto

foto Ansa 18:42 - Una persona è morta, incastrata all'interno della propria auto, in un incidente a Vitinia, alla periferia di Roma, mentre fuggiva da un posto di blocco. La vittima, al volante di una Fiat Bravo, non si era fermata all'alt di una pattuglia dell'arma e si è scontrata frontalmente contro un autobus. - Una persona è morta, incastrata all'interno della propria auto, in un incidente a Vitinia, alla periferia di Roma, mentre fuggiva da un posto di blocco. La vittima, al volante di una Fiat Bravo, non si era fermata all'alt di una pattuglia dell'arma e si è scontrata frontalmente contro un autobus.

La vittima non è stata ancora identificata. Secondo una prima ricostruzione, seminati i carabinieri in via Ponte Ladrone, l'auto durante il sorpasso di una Panda si è scontrata con un autobus Atac che proveniva dalla direzione opposta. Forse l'auto era rubata.