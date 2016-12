Colosseo,Authority:appalti regolari

17:40

- Il contratto da 25 milioni di euro per la sponsorizzazione del restauro del Colosseo è regolare. Lo ha stabilito l'Autorità per gli appalti che, dopo aver esaminato i documenti, ha valutato che l'accordo "non appare in contrasto con i principi di legalità, buon andamento e trasparenza dell'azione amministrativa".