Stupro di gruppo, 7 anni a 2 somali

15:04

- Sono stati condannati a sette anni di reclusione i due cittadini somali che a febbraio dell'anno scorso violentarono una ventenne nell'ex ambasciata somala in via dei Villini, a Roma. La sentenza è stata pronunciata dal gup Elvira Tamburelli, che ha giudicato Kadar Adan e Yahya Abdì, entrambi di 24 anni, colpevoli di violenza sessuale di gruppo. Per i due il magistrato ha anche disposto la condanna a 50mila euro ciascuno di risarcimento danni.