Cassazione, evasori non hanno scuse

- Essere analfabeti o poco istruiti non giustifica l'evasione fiscale. Lo stabilisce la Cassazione nel condannare per falso in atto pubblico e truffa ai danni dello Stato un finto nullatenente che aveva dichiarato zero redditi per ottenere dal Comune di Palermo l'assegno familiare. L'uomo sosteneva di non essere colpevole perché analfabeta. Ma per la Corte ha agito con dolo perché non poteva dimenticare un reddito da lavoro autonomo e beni immobili.