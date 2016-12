Accoltella automobilista, fermato

10:01

- Un tassista di 33 anni, sotto effetto dell'alcol, ha accoltellato a Roma un automobilista durante una lite per motivi di viabilità. Il tassista è stato arrestato dalla polizia per lesioni aggravate ed è indagato in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza. L'automobilista è stata soccorso e, da quanto si apprende, non è in pericolo di vita.