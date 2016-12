Tempo, oggi ancora freddo

foto Meteo.it Correlati Le previsioni meteo in diretta

Con l'alta pressione allungata sul Mediterraneo Occidentale, fino a lambire la nostra Penisola, sull'Italia scivoleranno correnti settentrionali molto fredde ma anche piuttosto asciutte, per cui oggi le temperature rimarranno abbastanza basse, ma in compenso piogge e nevicate saranno poche. Domani e venerdì bel tempo e temperature in rialzo in gran parte del Paese, poi nel fine settimana nuvole e qualche pioggia ma con tiepide correnti atlantiche.

Oggi cielo molto nuvoloso su Alpi ed estreme regioni meridionali, alternanza di nubi e sole altrove: qualche pioggia su Calabria, Sicilia e Sardegna, con deboli nevicate nelle zone interne fino a quote collinari; qualche nevicata anche sulle zone alpine di confine. Temperature massime quasi ovunque in crescita ma ancora in generale al di sotto dei valori normali per questo periodo. Ventoso per Maestrale al Sud e Isole.