Sandri, pg: "Condannare agente"

- Nei confronti di Luigi Spaccarotella, l'agente della Polstrada accusato dell'omicidio di Gabriele Sandri, deve essere confermata la condanna d'appello, pari a nove anni e quattro mesi di reclusione. A chiederlo è il sostituto procuratore generale della Cassazione, Francesco Iacoviello. Per il pg si è trattato di omicidio volontario e non colposo come invece ritenuto dai giudici di primo grado.