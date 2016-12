Maltempo, verifica su prezzi frutta

21:34

- Il ministero dello Sviluppo economico ha convocato per giovedì una seduta straordinaria sulle dinamiche dei prezzi. All'esame, le cause dei rincari dell'ortofrutta e di altri prodotti interessati da aumenti in seguito al maltempo. In agenda interventi di contrasto a eventuali speculazioni. "E' positiva la decisione di aprire un tavolo per verificare - afferma la Coldiretti in una nota - la presenza di fenomeni speculativi".