Maltempo,Colosseo: caduti frammenti

- A causa del maltempo di questi giorni si è verificata "la caduta di piccoli frammenti di materiale dalla sommità delle murature" del Colosseo. Per questo, già da ieri, è in corso una "verifica lungo gli ambulacri scoperti degli ordini I e II". Lo riporta una nota della Soprintendenza Speciale dei Beni archeologici di Roma e Ostia Antica, nella quale si specifica che il Colosseo, chiuso proprio per l'emergenza maltempo, dovrebbe riaprire giovedì.