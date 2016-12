foto Ansa Correlati Maltempo, ancora gelo e neve 08:39 - "Il weekend di maltempo è costato in media 440 euro alle famiglie romane". Lo sostiente Carlo Pileri, presidente dell'Adoc (Associazione per la difesa e l'orientamento dei consumatori). I prezzi dei generi di prima necessità aumentati, l'uso maggiore di gas ed elettricità e la speculazione sulle catene per le auto (il cui obbligo a bordo è stato imposto dal comune) hanno causato il salasso per i cittadini della Capitale. - "Il weekend di maltempo è costato in media 440 euro alle famiglie romane". Lo sostiente Carlo Pileri, presidente dell'Adoc (Associazione per la difesa e l'orientamento dei consumatori). I prezzi dei generi di prima necessità aumentati, l'uso maggiore di gas ed elettricità e la speculazione sulle catene per le auto (il cui obbligo a bordo è stato imposto dal comune) hanno causato il salasso per i cittadini della Capitale.

"Cento euro di spesa per l'acquisto delle catene - dice Pileri -, il cui prezzo è più che raddoppiato in concomitanza della neve, una vera e propria speculazione. Dato che le catene sono pressochè introvabili, soprattutto per le vetture più comuni, chi non ha potuto acquistarle ed è stato multato sarà costretto a pagare in media 250 euro di sanzione. L'allarme neve ha provocato anche un aumento dei prezzi dei beni alimentari, con un aggravio di spesa per i romani pari a 120 euro, il 30% in più di quanto normalmente speso mensilmente".



Secondo il presidente di Adoc, inoltre, "il maggiore consumo di energia elettrica e gas ha comportato un aggravio di spesa pari a 50 euro, i rialzi della benzina fino a 1,85 euro al litro hanno causato un aumento della spesa pari a 80 euro, il prezzo di un pieno. Infine, per lavare le auto, sporcate da neve e sale, il costo è di 15 euro. Totale, quasi 450 euro di spesa in un solo weekend".



