Gelo,Alemanno:scuole aperte lunedì

16:36

- "Il nostro obiettivo è quello di aprire tutte le scuole per lunedì e ci riusciremo". Lo ha detto il sindaco di Roma Gianni Alemanno. Il primo cittadino della Capitale ha invitato a prestare "attenzione ancora alla serata di oggi, non muoviamoci se non è strettamente indispensabile e quando ci si muove bisogna avere non più le catene a bordo ma montate", ricordando infine che le precipitazioni nevose a Roma dovrebbero terminare per le ore 19.