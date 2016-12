Neve, emergenza finita a Roma

11:19

- E' tornato il sole dopo le nevicate che da ieri e in particolare durante la notte scorsa si sono abbattute sulla Capitale. Le precipitazioni nevose hanno colpito soprattutto la zona nord di Roma, e in particolare via Cassia, via Flaminia e via Aurelia, mentre a Sud la più colpita è la zona dei Castelli Romani. Tutte aperte le strade della Capitale, secondo quanto fa sapere la polizia municipale, dove fino alle 24 di oggi si circola con catene a bordo