Maltempo, altra vittima a Roma

- Nuova vittima del maltempo a Roma. Una donna di 42 anni, romena, è stata trovata morta nel quartiere Eur. La clochard sarebbe morta per il freddo: è stata trovata all'interno di una grotta naturale dove aveva cercato riparo per la notte. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Villa Bonelli. In totale le vittime dell'ondata di gelo sono 46.