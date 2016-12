Gelo, bimbo salvato da forestale

23:48

- La Guardia Forestale di Frosinone ha salvato un bambino di diciotto mesi colpito da febbre a 42 gradi che avrebbe potuto creare gravi conseguenze al piccolo. Il bimbo era in una casa di Ferentino, tra le città in cui la neve è caduta più copiosa impedendo al medico di raggiungerlo. Così gli agenti della Forestale sono andati a prelevare il bambino trasferendolo in pochi minuti all'ospedale di Frosinone.