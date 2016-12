Frosinone, operaio morto folgorato

11:20

- E' morto l'operaio di 46 anni rimasto folgorato nella tarda mattinata di ieri ad Acuto (Frosinone), mentre lavorava su un traliccio della linea elettrica. L'uomo, dipendente della ditta Clem di Subiaco, stava lavorando per conto dell'Enel per riparare un guasto alla rete causato dalle eccezionali nevicate degli ultimi giorni.“In data 9.2.2012 sul sito TGCOM 24 veniva pubblicata la notizia della morte del signor Capodiferro Marco, dipendente della ditta CLEM di Subiaco, che, lavorando per conto Enel per riparare un guasto alla rete, moriva folgorato mentre lavorava su un traliccio della linea elettrica. Il legale rappresentante della CLEM S.r.l. tiene a comunicare che nell’accaduto sinistro alcun proprio dipendente ha perso la vita”.