Neve Roma, obbligo catene 10 e 11-2

18:52

- In previsione della nuova ondata di maltempo, a Roma il sindaco ha disposto dalle 6 di venerdì 10 febbraio alle 24 di sabato 11 febbraio l'obbligo di circolare con catene a bordo. Negli stessi giorni, la Regione Lazio invita la popolazione a muoversi il meno possibile. L'amministratore di Anas, Ciucci, annuncia di essere pronto per l'emergenza del weekend ma che le catene devono essere obbligatoriamente a bordo di ogni veicolo in caso di emergenza.