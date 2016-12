Le forti nevicate e il gelo record concedono una tregua nelle regioni più colpite negli ultimi giorni, mentre oggi il tempo rimane instabile al Sud e nelle Isole, con neve a quote collinari. Domani sera però arriverà nuova aria gelida per una nuova perturbazione dal Baltico, con nuove nevicate, soprattutto nelle regioni centrali, abbondanti sull’Adriatico. Nella giornata di oggi rasserenamenti sempre più ampi al Nord, con le ultime nevicate al mattino sul Piemonte occidentale. Più nuvole in Emilia Romagna e al Centro-sud, con piogge su Puglia, Basilicata, Calabria e Isole e neve a quote collinari; qualche debole nevicata ancora possibile a bassa quota anche nelle zone interne di Romagna, Abruzzo e Molise.