foto Ansa

23:25

- Un uomo è stato ucciso in un agguato in via di Torrevecchia, alla periferia di Roma. La vittima, Mario Maida, romano di 61 anni, è stata raggiunta alla testa da un colpo di pistola. Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra mobile e del commissariato Primavalle. La vittima, che ha un precedente per un omicidio a Roma nel 2005, fu accusato di aver ucciso un nipote.