21:24

- Sessanta tra i più prestigiosi atleti italiani hanno lanciato un appello al presidente del Consiglio, Mario Monti, affinché firmi la documentazione per la candidatura della Capitale a sede olimpica per il 2020. "Caro Monti, sottoscriva l'impegno del governo per Roma 2020", si legge nel messaggio che sarà pubblicato domani su otto quotidiani. Tra i firmatari figurano Totti, Valentino Rossi, Chechi, Idem, Vezzali, Pellegrini e Buffon.