Roma, ecco le lame non utilizzate del Comune

- Nella notte tra venerdì e sabato il sindaco di Roma Alemanno chiese a Gabrielli della Protezione Civile: "Per caso avete delle lame?". Domanda inutile visto che la Protezione Civile non ha mezzi propri. Ne ha in dotazione, invece, il Comune. Tgcom24 mostrale immagini di un deposito di San Saba dove sono custodite in mezzo a un cortile almeno 50 lame inutilizzate. Questi strumenti, collegati ai compattatori dell'Ama (l'azienda che si occupa dello smaltimento dei rifiuti) possono essere utilizzati come spazzaneve.