Il gelo non dà tregua e anche oggi ha fatto tre vittime, portando a 32 il numero dei morti per il freddo. Vanno in tilt i treni tra Puglia e Campania, mentre è della Liguria il primato per le temperature più basse, con il termometro che ha toccato i 20 gradi sotto zero. Torna a riunirsi anche il Comitato per il monitoraggio e l'emergenza gas, mentre l'Eni assicura che non ci saranno aumenti delle tariffe.