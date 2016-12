Disagi neve, Alemanno si scusa

23:31

- "Mi scuso con tutti i cittadini che hanno avuto disagi e problemi ma queste scuse dovremmo farle tutti insieme a cominciare da chi ha responsabilità maggiori a livello nazionale". Lo ha detto il sindaco di Roma Gianni Alemanno a "Porta a Porta". Per Alemanno "città come Roma ma anche tutti gli altri comuni d'Italia non possono essere lasciati soli". "Ora rimaniamo in allerta h24, giorno per giorno, anche perché io non mi fido più", ha spiegato.