Uomo trovato carbonizzato a Roma, tre arresti

I carabinieri di Frascati hanno arrestato tre persone per l'omicidio di Salvatore Polcino, ucciso e poi bruciato nelle campagne dell'Ardeatina (Roma), il 27 gennaio. I tre, due pregiudicati e un 21 enne, avrebbero agito per dissidi tra uno di loro e la vittima legati allo spaccio droga sul territorio. Polcino, 52 anni, aveva precedenti penali per droga e reati contro il patrimonio.

Inizialmente si era pensato che il corpo potesse appartenere al secondo ragazzo marocchino, accusato dell'omicidio del commerciante cinese e di sua figlia a Torpignattara. Ipotesi esclusa con l'analisi del Dna di una mano che non è stata intaccata dal fuoco e che ha consentito di identificare la vera vittima.



I fermati sono un 21enne di Ardea (RM) e altri due pluripregiudicati originari della Calabria e della Sicilia, ma di fatto dimoranti nel comune di Lanuvio (RM), che sono ora si trovano presso le carceri di Regina Coeli e Velletri. Su di loro vi sarebbero gravi indizi di colpevolezza.



La mattina del 26 gennaio, Polcino era andato con altre persone a raccogliere cicoria nelle campagne limitrofe a Lanuvio, dove abitava con la moglie. Tornato a casa, è uscito ancora senza fornire alcuna indicazione alla donna sulla propria destinazione. Il corpo è stato trovato nella notte, tra il 26 e il 27.



Il pomeriggio del 26 gennaio i tre arrestati avrebbero portato la vittima nel terreno agricolo con una scusa. L'uomo, che li conosceva da tempo, si è fidato cadendo nella trappola. Ad ucciderlo diversi colpi d'arma da fuoco esplosi con due diverse pistole, poi i killer avrebbero fatto una buca con un escavatore per nasconderlo, ma a un tratto anche il mezzo ha preso fuoco e non ha più funzionato.



Uno dei fermati, il 21enne, è stato rintracciato a casa di amici in Abruzzo, gli altri in zona Ciampino. Sotto casa del 21enne i carabinieri di Frascati hanno trovato un arsenale di armi nascosto nel bagaglio di un'auto: quattro fucili e due pistole che secondo gli investigatori potrebbero essere le armi usate per uccidete Polcino. Le armi saranno analizzate dal Ris. Pare inoltre che i tre si preparassero alla fuga.