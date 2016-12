"Sono diminuiti i flussi dalla Russia e dalla Francia - ha spiegato il ministro Passera - abbiamo deciso di passare a livello di allerta e quindi dobbiamo essere preparati anche a richieste superiori alle previsioni". Secondo i dati pubblicati sul sito Snam Rete Gas e aggiornati alle 14 di oggi, le forniture di gas dalla Russia verso l'Italia sono in calo del 17,89%. I dati parlano di 84,9 mln di metri cubi rispetto ai 103,4 richiesti: 18,5 milioni di metri cubi in meno."Non ci sarà un aggravio delle bollette del gas e se ci sarà lo sosterremo noi". Lo ha dichiarato l'ad dell'Eni Paolo Scaroni. Scaroni ha ricordato che l'Italia "sta acquistando gas dal nord Europa a carissimo prezzo", ma questo, ha assicurato, non si tradurrà in un aumento delle bollette che vengono stabilite dall'autorità per l'energia. Quanto agli approvvigionamenti di gas, Scaroni ha ribadito che "non mancheranno, come non mancherà l'energia elettrica".''Con le misure che ha preso oggi il comitato d'emergenza gas si potrà disporre di ulteriori 25 milioni di metri cubi al giorno di gas, circa l'8-9% dei consumi: mi attendo quindi che la situazione si tranquillizzerà durante il prossimo weekend''. Lo ha dichiarato l'a.d. dell'Eni, Paolo Scaroni, parlando al Tg3 dell'emergenza gas.Il Comitato emergenza gas, riunitosi al ministero dello Sviluppo, ha deciso di attivare la fase di emergenza secondo le procedure previste dall'Unione Europea e di avviare la messa in esercizio delle centrali elettriche ad olio combustibile, che consentiranno di contenere i consumi di gas a uso termoelettrico.I consumi di gas dei clienti industriali, le cui clausole contrattuali prevedano tale possibilità, sono in corso di contenimento per tutelare pienamente le utenze domestiche, per le quali sono escluse conseguenze negative. E' uno degli esiti del Comitato emergenza gas.La Commissione europea è in contatto con le autorità italiane ed è pronta a valutare misure di aiuto, se si rendessero necessarie. Lo ha indicato una portavoce di Bruxelles, facendo riferimento all'emergenza gas. Italia, Romania e Germania hanno flussi diminuiti dalla Russia.Il consumo ha toccato ieri un picco di 385 milioni di metri cubi, e oggi i tecnici hanno già calcolato che si toccherà il primato di tutti i tempi, con 440 milioni di metri cubi. Il presidente dell'Eni, Paolo Scaroni, ha spiegato che "l'ipotesi peggiore potrebbe essere che, se dovesse mancare altro gas, bisognerà intervenire sugli interrompibili".Il rigassificatore di Rovigo, al largo delle coste venete, è fuori uso a causa del mare grosso. L'interruzione aggrava la situazione già critica delle forniture di gas, perché fino a quando non miglioreranno le condizioni meteo nessuna nave potrà ormeggiare.