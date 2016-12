Neve,ministro:"Italia si ammoderni"

10:12

- In Italia "ci sono strutture che dovrebbero essere ammodernate": a sostenerlo, in un'intervista a Tgcom24 sull'emergenza maltempo, è il ministro dell'Interno, Anna Maria Cancellieri. Sul funzionamento della macchina dei soccorsi spiega: "ho visto che il servizio di soccorso ha funzionato molto bene. Vorrei far sapere che tanta gente che ha lavorato e si è impegnata per quest’emergenza. Dobbiamo tenere conto della vastità dell’evento".