Alemanno: "Domani Roma riapre"

- Roma è "sostanzialmente funzionante" e il comunque è "pronto a riaprire tutto per domani mattina". Lo ha detto il sindaco della Capitale, Gianni Alemanno, intervenendo a Mattino 5 su Canale 5. "Roma domani sarà in ordine e in grado di funzionare - ha aggiunto il primo cittadino - e rispetto a quanto è avvenuto è stato un tempo relativamente breve. Pensiamo adesso alle altre zone d'Italia che sono ancora drammaticamente in emergenza".