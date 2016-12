Omicidio a Roma, tre arresti

07:29

- I carabinieri hanno arrestato tre persone per l'omicidio di Salvatore Polcino, 52enne ucciso a colpi di pistola. Il suo corpo era stato ritrovato carbonizzato il 27 gennaio nelle campagne della periferia romana, a Borgo Santa Fumia. I fermati sono un 21enne di Ardea, in provincia di Roma, e altri due pluripregiudicati abitanti a Lanuvio (Roma). I motivi del delitto sarebbero da ricondurre ad un regolamento di conti per droga.