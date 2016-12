Neve a Roma, Alemanno si difende

21:44

- Il sindaco di Roma torna a parlare dell'emergenza maltempo che ha messo in ginocchio la città. "Abbiamo perso un giorno a causa di una previsione fasulla", ha detto Gianni Alemanno ai microfoni della trasmisisone "In Onda". "Non mi interessa chiedere le dimissioni di Franco Gabrielli, ma se fossi al suo posto mi dimetterei e non rimarrei a guidare un ente inutile", ha aggiunto, criticando ancora l'operato della Protezione Civile.