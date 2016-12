foto Tgcom24 Correlati Bimbo gettato nel Tevere, il padre confessa

"E' un uomo violento e un padre padrone, non è un pazzo". Rita Maccarelli, la nonna di Claudio, il bimbo di 16 mesi gettato dal padre nelle acque del Tevere a Roma, descrive così a Tgcom24 l'assassino, Patrizio Franceschelli. L'uomo ha buttato il piccolo nel fiume dopo un litigio con la ex compagna Claudia. "Massacrava di botte mia figlia - dice la nonna - e adesso Claudia è in ospedale. Ancora non sa nulla del suo bambino".

"No, Patrizio non è un pazzo, come lui stesso si definisce - spiega la donna -. Claudia, la mamma del bimbo, è ricoverata sia per le botte di quell'uomo, sia perché non sta bene, è anoressica. Claudia non sa che il bambino è morto né sa della tragedia accaduta".



Rita spiega di aver tentato di fermare l'uomo, e di essersi fatta male a un braccio mentre cercava di impedirgli di fare del male al piccolo. "Lui (Patrizio Franceschelli ndr) - racconta ancora la nonna - aveva perso il padre, non aveva una famiglia. Qui da noi l’aveva trovata. Sapeva che casa nostra era sempre aperta. Quando ieri è arrivato io non avevo capito la gravità della situazione finché non ha afferrato il bambino di peso e lo ha gettato a terra nella neve davanti al portone di casa. Dopodiché è scappato col bambino, io l’ho rincorso ma lui è arrivato sul Lungotevere e lo ha appoggiato sul muretto. Poi lo ha spinto giù".



Gli ultimi attimi della tragedia sono stati raccontati da una guardia in borghese che in quel momento si trovava sul posto. Rita Maccarelli ha poi detto che, qualche giorno prima, Claudia era tornata a casa spaventata, con la giacca sporca di sangue, e non riusciva a riconoscere le persone. "Adesso ho paura per mia figlia, perché lui ha scritto un messaggio che dice ‘con Claudio e Claudia la fine del mondo’. Non voglio che lui esca dal carcere, ho paura", ha concluso la donna. L’uomo, reo confesso, è ora in stato di fermo. Del piccolo, al momento, nessuna traccia.