Roma,sei intossicati in un incendio

- Sei persone sono rimaste lievemente intossicate nell'incendio sprigionatosi da una palazzina di via Prenestina a Roma. Tra loro un minorenne e un agente di polizia intervenuto per il soccorso. Le fiamme si sono sviluppate dall'abitazione del portiere dello stabile, nel seminterrato della palazzina. L'intero palazzo è stato fatto evacuare e i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere l'incendio che ha provocato molto fumo.