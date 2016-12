Trenitalia:rimborso totale ticket

12:16

- Rimborso totale del biglietto "ai passeggeri che non vorranno mettersi in viaggio", a causa del maltempo. Lo ha assicurato Trenitalia. Non solo, l'azienda ha deciso di "concedere le indennità per i ritardi e le cancellazioni nonostante non siano previste in caso di avverse condizioni meteo". Intanto continua l'applicazione del Piano Neve che garantisce la mobilità dei viaggiatori grazie ad un alleggerimento nella programmazione dei treni.