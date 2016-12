Avellino, muore travolta da neve

11:41

- Una donna è morta travolta dalla neve in provincia di Avellino. E' accaduto a Pietradefusi, in una contrada rurale dove gestiva un vivaio. Per controllare lo stato delle piante, la 46enne si era recata nella serra ma è rimasta schiacciata da un telone carico di neve che ha ceduto improvvisamente. A dare l'allarme i familiari. I soccorritori a causa del maltempo sono potuti intervenire in ritardo: la donna è morta assiderata.