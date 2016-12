foto Ansa Correlati Neve a Roma, Alemanno: "State a casa"

La situazione in Europa 01:42 - Giornata di forti disagi, a causa della neve, a Roma e su gran parte del Centro-Sud. A Napoli decine di auto rimaste ferme per ore sulla statale 690 Avezzano-Sora. E a Civitavecchia un traghetto ha urtato la banchina del porto. Sei le vittime del gelo: una donna nell'Avellinese, una clochard a Ostia, e quattro uomini a Isernia, L'Aquila, Frosinone e nel Perugino. Due sci alpinisti sono stati uccisi da una valanga a Passo Stalle, in alta val Pusteria. - Giornata di forti disagi, a causa della neve, a Roma e su gran parte del Centro-Sud. A Napoli decine di auto rimaste ferme per ore sulla statale 690 Avezzano-Sora. E a Civitavecchia un traghetto ha urtato la banchina del porto. Sei le vittime del gelo: una donna nell'Avellinese, una clochard a Ostia, e quattro uomini a Isernia, L'Aquila, Frosinone e nel Perugino. Due sci alpinisti sono stati uccisi da una valanga a Passo Stalle, in alta val Pusteria.

Bloccati su A24, altra notte a Carsoli

Seconda notte a Carsoli (L'Aquila) per centinaia di persone rimaste bloccate dal maltempo sulla A24, nonostante la parziale riapertura dell'autostrada. Lo conferma il sindaco di Carsoli, Mario Mazzetti. "Saranno circa un migliaio - spiega - restano qui ancora nostri ospiti, nel comune e nelle scuola. E' una situazione incredibile", ha insistito. "Nel mio ufficio ho ospitato 30 persone e lì hanno dormito", ha aggiunto.



Treno Tivoli, passeggeri su pullman

Risolto il "giallo" del treno regionale 3378 Roma-Pescara, fermo dalle 17.30 di ieri nella stazione di Tivoli (Roma) del quale si erano perse le notizie nel pomeriggio. Non è più ripartito, ma è iniziato il trasferimento dei circa cento passeggeri verso Avezzano (L'Aquila), su due autobus messi a disposizione dal Comune di Tivoli e dalla Prefettura di Roma. I mezzi sono scortati dai militari dell'Esercito. I pullman, secondo quanto riferito dai passeggeri, viaggiano a velocità ridotta sulla autostrada A24 e fermeranno a Carsoli, Tagliacozzo e Magliano dei Marsi (L'Aquila). A bordo dei mezzi ci sarebbero anche i macchinisti del treno.



Carsoli, blocchi in A24 solo verso Roma

Svolta nella vicenda delle auto e bus bloccati da ieri a Carsoli (L'Aquila): il sindaco del paese Mario Mazzetti ha infatti spiegato che a blocchi di 30 e scortati dalla Polstrada, ogni 10 minuti, i mezzi stanno entrando in autostrada ma solo in direzione di Roma.



Senzatetto morto nel Perugino

Un uomo di 46 anni di nazionalità tedesca è stato trovato senza vita nella rocca medievale di Castiglione del Lago (Perguia). Secondo quanto si è appreso era conosciuto nella cittadina umbra come senzatetto. A rinvenire il cadavere la polizia municipale.



A Roma caduti 30-60 cm neve in 24 ore

Sui quartieri centrali di Roma sono caduti almeno 40 centimetri di neve in 24 ore, secondo i calcoli degli esperti. In periferia, sopratutto nella zona nord, invece il manto ha raggiunto anche i 60 centimetri. Nei quartieri meno colpiti si misurano 30 centimetri.



Altra slavina su A34 blocca bus appena ripartito

Nuovo drammatico stop per il serpentone di bus che da ieri sono bloccati a Carsoli: una nuova seconda slavina ha fermato l'incolonnamento dei mezzi. La slavina è caduta nel lato sinistro dell'autostrada, al km 63, cioè in direzione Roma. La Polizia stradale sta cercando di capire se il torpedone può proseguire o se sussistono ancora pericoli per l'incolumità dei passeggeri. Tra i passeggeri, fermi da oltre 24 ore, serpeggia un notevole nervosismo.



Ancora 120mila utenze senza elettricità

Resta critica la situazione dell'energia elettrica nel Centro Sud Italia. Nelle ultime 3 ore i tecnici Enel sono riusciti a rialimentare 39.520 utenze e su 5,7 milioni di clienti nel Centro Sud Italia, restano 120.480 gli utenti senza elettricità: 95.000 nel Lazio,7.480 in Abruzzo,5.800 in Molise e 12.200 i in Campania. Lo rende noto Enel che evidenzia ancora difficoltà nella viabilità per risolvere i guasti.



Guasto elettrico, chiuso tratto A1

La Società Autostrade chiuderà temporaneamente la A1, nel tratto compreso tra Caianiello e San Vittore, per entrambe le direzioni di marcia, dalle ore 22 alle ore 24. Ciò, "al fine di consentire i necessari interventi di recupero dei cavi dell'alta tensione dell'energia elettrica danneggiati dalle precipitazioni nevose ed il ripristino degli stessi".



Protezione civile lancia allerta per neve e gelate

La Protezione civile ha emesso un altro allerta meteo con ulteriori nevicate sulle regioni centrali adriatiche e al Sud e gelate sia al Nord che al Centro.



A24 e A25 chiuse tutta la notte

L' autostrada dei Parchi A24 Roma-Teramo e la A25 Torano-Pescara resteranno chiuse per tutta la notte. E' quanto si apprende da fonti vicine all'azienda di gestione.



Foggia, ambulanza bloccata in coda tarda: donna muore

Una donna di 80 anni, colpita da ictus, è morta a Deliceto, nel Foggiano, in attesa dell'ambulanza del 118. Il mezzo partito da Bovino e munito di catene, è stato bloccato da alcune auto e da un furgone in panne a causa della neve lungo la provinciale 122. Sul posto i vigili del fuoco, chiamati dal servizio 118, sono riusciti in mezz'ora a sgombrare la carreggiata, ma nel frattempo il medico curante ha chiamato per dire che la donna era morta.



Stato di emergenza in Emilia Romagna

Il presidente della Emilia-Romagna Vasco Errani ha dichiarato lo stato di emergenza regionale per l'eccezionale ondata di neve e gelo che ha colpito la regione. Per l'emergenza sono stati stanziati due milioni.



Ostia, muore clochard ucraina

Una senzatetto di 48 anni, ucraina, è stata trovata morta in una baracca ad Ostia, nel quartiere litoraneo di Roma. La donna era avvolta in un sacco a pelo. Incerte le cause del decesso ma non si esclude il freddo che si sta abbattendo sulla zona da un paio di giorni.



Frosinone, crolla capannone: una vittima

Un capannone in periferia di Frosinone è crollato per il peso della neve, causando una vittima. Sul posto si stanno recando i Carabineri del Comando provinciale di Frosinone.



Valanga in val Pusteria: due morti

Due scialpinisti sono rimasti uccisi, travolti da una valanga a Passo Stalle, in Alta Val Pusteria, al confine con l'Austria. I loro corpi sono stati recuperati dai soccorritori. Le ricerche proseguono perché si teme che altri escursionisti siano rimasti intrappolati sotto la neve.