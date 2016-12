Neve, 20 salvati su Sora-Avezzano

06:02

- Venti persone, bloccate dal maltempo sulle superstrada Sora-Avezzano, sono state portate in salvo dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Lazio. I mezzi bloccati dalla neve si trovavano a circa 4 chilometri dall'uscita per Sora. Tra le persone bloccate c'erano anche due feriti, poi trasportati in ospedale dai carabinieri.