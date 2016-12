Nave urta banchina, squarcio scafo

00:59

- La nave della compagnia Tirrenia "Sharden", in partenza da Civitavecchia per Olbia, a causa del forte vento, ha urtato la diga foranea all'altezza del fanale verde. L'impatto ha provocato uno squarcio nello scafo sopra la linea di galleggiamento. Nessuna conseguenza per le oltre 300 persone a bordo.