Emergenza Gra, chiusi 12 accessi

00:31

- Dodici immissioni su 31 alla carreggiata esterna del Grande raccordo anulare di Roma sono state chiuse a causa dell'emergenza maltempo. Si tratta delle rampe in zona nord, da Bufalotta a Trionfale, ovvero la zona più colpita dalle nevicate. La misura è stata presa per consentire ai mezzi spargisale di entrare in azione per ripristinare il manto stradale e liberare i mezzi rimasti intrappolati.