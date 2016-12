Alemanno: "Domani forte nevicata"

23:31

- "Domani mattina, tra le 6 e le 12, secondo quanto ci ha detto al Protezione civile di Roma, ci sarà una nuova forte nevicata in città". Lo ha detto il sindaco, Gianni Alemanno, che sta continuando il suo sopralluogo per le strade cittadine. Da parte del primo cittadino un appello ai romani: "Se non è strettamente necessario, non uscite di casa".