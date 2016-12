Alemanno: "A Roma nevicata straordinaria"

foto Ansa 21:27 - "Siamo di fronte ad una nevicata che non si registrava da trent'anni e quindi le situazioni difficili sono purtroppo inevitabili. Stiamo mobilitando tutto il personale con i volontari disponibili". Lo ha detto il sindaco di Roma, Gianni Alemanno, facendo il punto sull'emergenza maltempo. Alemanno respinge poi le accuse di inefficienza: "Noi abbiamo fatto tutto lo sforzo necessario utilizzando tutti i mezzi disponibili". - "Siamo di fronte ad una nevicata che non si registrava da trent'anni e quindi le situazioni difficili sono purtroppo inevitabili. Stiamo mobilitando tutto il personale con i volontari disponibili". Lo ha detto il sindaco di Roma, Gianni Alemanno, facendo il punto sull'emergenza maltempo. Alemanno respinge poi le accuse di inefficienza: "Noi abbiamo fatto tutto lo sforzo necessario utilizzando tutti i mezzi disponibili".

Incalzato dalle domande del conduttore di Tgcom24, il sindaco di Roma Gianni Alemanno ha perso le staffe. Dopo aver illustrato i problemi di viabilità nel collegamento tra il centro città e la provincia, il primo cittadino romano ha respinto le accuse di non aver preparato la città all’arrivo della neve.



Per Alemanno non si può parlare di automobilisti bloccati ore nel traffico nonostante le centinaia di segnalazioni dei cittadini: "No, è un'osservazione fuori luogo. Ci siamo mossi ieri e con la nostra protezione civile perché sappiamo che a livello nazionale i problemi sono ben più gravi. Una semplice nevicata? Una sciocchezza. A Roma non nevicava dal 1985". Poi al sindaco sono saltati i nervi, prima di aver risposto all’ultima domanda del conduttore, ha interrotto bruscamente la telefonata.