Roma, si circola solo con catene

- Da mezzanotte fino alle 12 di domenica a Roma si circolerà solo con catene e gomme antineve. Lo ha deciso il sindaco Gianni Alemanno di concerto col prefetto Giuseppe Pecoraro. "Ho deciso di firmare un'ordinanza di concerto col prefetto per vietare entro il Raccordo Anulare la circolazione dei mezzi privati che non hanno protezione antineve", ha detto il sindaco. L'ordinanza sarà in vigore dalla mezzanotte di oggi fino alle 12 di domenica.