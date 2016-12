Neve Roma, intasati centralini 118

16:55

- Boom di chiamate al 118 a Roma a causa del maltempo. Da quando ha cominciato a nevicare sulla Capitale, le chiamate sono aumentate in poche ore del 40%, arrivando a circa 1.500. Molte persone chiedono agli operatori informazioni sulla praticabilità delle strade per raggiungere i pronto soccorso, altre chiedono di essere trasportate in ospedale. Segnalati alcuni incidenti con lievi ferimenti a causa dell'asfalto reso scivoloso dalla neve.