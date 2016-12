Maltempo, stato di allarme a Roma

14:29

- Il sindaco di Roma, Gianni Alemanno, firmerà l'ordinanza per disporre la chiusura delle scuole e degli uffici pubblici a Roma per la giornata di domani in considerazione delle previsioni meteo. La decisione è stata presa dopo la proclamazione dello stato di allarme da parte della Protezione Civile della Capitale. "Rimarranno aperti solo gli uffici di pronta emergenza", ha spiegato Alemanno.