Si erano conosciuti su un social network, e lei, una 27enne romana, credeva di aver trovato il proprio principe azzurro. La storia d'amore, invece, si è trasformata in un incubo, e l'uomo, un 37enne originario di Isernia è diventato il "lupo cattivo" della vicenda, ricattando la fidanzata e obbligandola a prostituirsi. A salvare la giovane donna sono stati i carabinieri della Capitale, che hanno arrestato lo sfruttatore.

Tutto è iniziato a settembre, quando la 27enne ha conosciuto l'uomo e ha iniziato con lui una relazione. Dopo qualche tempo il 36enne, residente nella Provincia di Latina e già conosciuto dalle forze dell’ordine, dopo aver scattato di nascosto alcune fotografie che ritraevano la ragazza in atteggiamenti intimi ha iniziato a ricattare la fidanzata, minacciandola di divulgare gli scatti se lei non si fosse prostituita per lui oppure se non gli avesse consegnato 5mila euro.



Non avendo denaro, la donna è stata costretta a cedere al ricatto e a prostituirsi; a questo punto a dare man forte all'aguzzino è intervenuta anche una 37enne, originaria della provincia di Latina e anch'essa già nota alle forze dell'ordine, che aveva il compito di controllare l'attività della vittima, di procacciarle clienti, pubblicando annunci su internet e su vari periodici, e alla fine di riscuotere le somme percepite da dividere successivamente con il 36enne.



L'incubo della 27enne romana è finito quando la donna ha avuto il coraggio di denunciare l'accaduto ai carabinieri, che, dopo alcuni appostamenti nella Capitale, hanno fatto irruzione in un appartamento sorprendendo l'uomo e la complice mentre si dividevano il frutto della prostituzione.



Nel corso della perquisizione i militari del Nucleo radiomobile di Roma hanno trovato e sequestrato le foto del ricatto, due macchine fotografiche, una videocamera, agende, due PC, telefoni cellulari e i soldi incassati con lo sfruttamento della 27enne. Per i due si sono aperte le porte delle carceri di Regina Coeli e Rebibbia: entrambi sono accusati di induzione e sfruttamento della prostituzione e di estorsione.