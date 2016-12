foto LaPresse 08:34 - Dovevano vendere due auto, ma si sono trovati nelle mani di una banda di malviventi che ha fatto sparire le vetture senza fargli vedere un soldo. Vittime della truffa sono l'attrice Barbara De Rossi e il fidanzato Anthony Manfredonia. I due, quando hanno capito quanto stava accadendo, si sono rivolti alle forze dell'ordine e, facendo da esca, hanno permesso l'arresto dei delinquenti. - Dovevano vendere due auto, ma si sono trovati nelle mani di una banda di malviventi che ha fatto sparire le vetture senza fargli vedere un soldo. Vittime della truffa sono l'attrice Barbara De Rossi e il fidanzato Anthony Manfredonia. I due, quando hanno capito quanto stava accadendo, si sono rivolti alle forze dell'ordine e, facendo da esca, hanno permesso l'arresto dei delinquenti.

E' la stessa De Rossi a raccontare la vicenda sulle pagine del settimanale "Grand Hotel". "Avevamo messo un annuncio per vendere una vecchia Porsche di Anthony e la mia Mercedes - spiega l'attrice -. Mentre lui era all'autolavaggio si è avvicinato un ragazzino: 'Mio zio ha un concessionario'. E così ci siamo ritrovati in mano a una banda di lestofanti, che si è presa le macchine e non ci ha più dato i soldi".



I truffatori si sono presentati in casa dei due e, fingendosi interessati alle auto, con una scusa, sono riusciti a portarsele via. "Ci siamo fidati, avevamo le fotocopie di tutti i loro documenti, perfino la carta d'identità". Da quel momento le auto non si sono più viste e, inutile dirlo, il denaro non è mai arrivato. "Abbiamo scoperto che i concessionari di cui dicevano di essere titolari non esistevano - continua la De Rossi -, così abbiamo sporto denuncia".



La banda aveva già colpito nella zona diverse volte e i malviventi non erano volti nuovi alle forze dell'ordine. "Ci hanno fatto vedere delle foto segnaletiche e li abbiamo riconosciuti. Poi la polizia ci ha chiesto di fare da esca e noi abbiamo accettato. Quei delinquenti ci hanno dato un appuntamento sulla via Aurelia e noi ci siamo presentati con gli agenti in borghese che si sono avvicinati e li hanno arrestati". Gli accertamenti degli inquirenti hanno poi permesso di recuperare una delle due auto. "Viviamo in un mondo che regala le sorprese più amare - ha concluso l'attrice -. Siamo ancora sotto shock".