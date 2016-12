Sabato 4 febbraio



Civitavecchia, nave urta banchina

La nave della compagnia Tirrenia "Sharden" in partenza da Civitavecchia per Olbia, a causa del forte vento, ha urtato la diga foranea all'altezza del fanale verde, provocando uno squarcio nello scafo sopra la linea di galleggiamento. Nessuna conseguenza per le oltre 300 persone a bordo.



Emergenza Gra, chiusi 12 accessi

Maltempo Roma, rampe nella zona nord Dodici immissioni su 31 alla carreggiata esterna del Grande raccordo anulare di Roma sono state chiuse a causa dell'emergenza maltempo. Si tratta delle rampe in zona nord, da Bufalotta a Trionfale, ovvero la zona più colpita dalle nevicate. La misura è stata presa per consentire ai mezzi spargisale di entrare in azione per ripristinare il manto stradale e liberare i mezzi rimasti intrappolati.



Roma, ancora auto bloccate sul Gra

Famiglie bloccate nelle auto da ore e mezzi abbandonati da autisti e passeggeri su piazzole e corsie di emergenza del Grande raccordo anulare di Roma. La polizia stradale è impegnata nei soccorsi soprattutto nei pressi delle uscite Bufalotta e Salaria, dove ci sono diverse auto in panne, alcune con persone ancora a bordo, ma anche autocarri e altri mezzi.













Venerdì 3 febbaio



Roma, bloccati sul treno da 9 ore

"Qui è un'odissea che dura da otto ore e non sappiamo se proseguirà. Siamo partiti da Roma per Cassino alle 14 e 40 e siamo, circa 400, ancora a bordo di questo treno da circa nove ore. Non sappiamo se passeremo la notte qui o ripartiremo. La situazione è critica perché qui ci sono anche anziani, persone malate e bambini". A parlare sono alcuni passeggeri di un treno regionale partito nel primo pomeriggio da Roma e bloccato a Zagarolo a causa del maltempo.



Lazio, torna elettricità in ospedale Sora

Risolta la situazione per la fornitura della corrente elettrica all'ospedale di Sora, dove è stato attivato il secondo gruppo elettrogeno, e presso l'ospedale di Palombara Sabina. Lo comunica la sala operativa della Protezione civile regionale del Lazio.



Alemanno: "Non uscire di casa se non necessario"

"Domani mattina, tra le 6 e le 12, ci sarà una nuova forte nevicata in città". Lo ha detto il sindaco di Roma, Gianni Alemanno, che sta continuando il suo sopralluogo per le strade cittadine. Da parte del sindaco un appello ai romani: "Domani mattina, se non è strettamente necessario, non uscite di casa".



Treno Roma-Cassino fermo da ore

Ancora un viaggio incubo per i viaggiatori. Questa volta tocca ai passeggeri di un treno regionale Roma-Cassino diretto alla Capitale. Il convoglio, con a bordo circa 200 pendolari, è fermo da alcune ore alla stazione di Valmontone. I passeggeri sono stati immediatamente rifocillati dai volontari della Protezione civile e dall'amministrazione comunale con the caldo ed altri generi di conforto.



Napoli, auto contro sede Il Mattino

Un'auto della Croce rossa è sbandata a Napoli finendo contro uno degli ingressi della storica sede de Il Mattino. Nell'urto sono rimaste ferite due donne, due operatrici volontarie. La conducente è stata ricoverata con una prognosi di 30 giorni per frattura del setto nasale. Per estrarrle è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco.



Sindaco Alemanno:"Nevicata straordinaria"

"Siamo di fronte ad una nevicata che non si registrava da trent'anni e quindi le situazioni difficili sono purtroppo inevitabili. Stiamo mobilitando tutto il personale con i volontari disponibili e l'intero apparato pubblico". Lo ha detto il sindaco di Roma, Gianni Alemanno, facendo il punto sull'emergenza maltempo.



Allerta gelo anche in Liguria

Temperature in ulteriore calo, in tutta la Liguria, con gelate diffuse e forti venti da Nord. Lo dicono le previsioni, che hanno spinto la Protezione civile e il comune di Genova ad adottare misure speciali per gestire l'emergenza. Da questa sera, e fino a domenica compresa, è stato rinforzato il servizio per garantire un riparo ai senza fissa dimora. Prevista nelle ore notturne la distribuzione di bevande calde e generi di conforto. Domani saranno chiusi cimiteri e parchi, mentre la polizia municipale intensificherà i controlli della viabilità, in particolare nelle zone a rischio formazione ghiaccio. Da oggi a lunedì, infine, è stato elevato a 16 ore l'autorizzazione a tenere accesi gli impianti termici.



Il sindaco Alemanno: "Da domenica emergenza gelo"

"Secondo le previsioni meteo domenica tutto questo, ovvero l'emergenza neve, dovrebbe essere finito, anche perché comincerà l'emergenza gelo che ci porterà a dover fare un Piano Freddo per evitare che qualcuno possa sentirsi abbandonato a se steso e senza un tetto sopra la testa". Lo ha detto il sindaco di Roma, Gianni Alemanno, durante una riunione operativa sul maltempo alla Protezione civile del Campidoglio.



A Roma si circola solo con le catene

Da mezzanotte fino alle 12 di domenica a Roma si circolerà solo con catene e gomme antineve. Lo ha deciso il sindaco Gianni Alemanno di concerto col prefetto Giuseppe Pecoraro. "Ho deciso di firmare un'ordinanza di concerto col prefetto per vietare entro il Raccordo Anulare la circolazione dei mezzi privati che non hanno protezione antineve", ha detto il sindaco. L'ordinanza sarà in vigore dalla mezzanotte di oggi fino alle 12 di domenica.



Rinviata Pescara-Reggina

Pescara-Reggina, prevista per domani, è stata rinviata ufficialmente a data da destinarsi. La decisione è stata presa dal Prefetto di Pescara Vincenzo D'Antuono, che sentiti anche il Questore di Pescara Paolo Passamonti e il sindaco Luigi Albore Mascia, ha adottato il provvedimento di rinvio, per motivi di ordine pubblico.



Abruzzo, chiuse A24 e A25, divieto ai tir sulla A14

Autostrade chiuse in Abruzzo per le tormente di neve che stanno colpendo l'intera regione. La Prefettura di Pescara ha spiegato che A24 e A25 sono interdette al traffico di qualunque genere, mentre sulla A14 al momento è vietato il transito dei tir.



Intercity guasto tra Forlì e Cesena

Replay del blocco per neve di un Intercity lungo l'Adriatica, come il treno rimasto fermo per 7 ore fra Forlì e Cesena. Dopo oltre un'ora il treno è poi ripartito.



Roma, intasati centralini 118

Boom di chiamate al 118 a Roma a causa del maltempo. Da quando ha cominciato a nevicare sulla Capitale, le chiamate sono aumentate in poche ore del 40%, arrivando a circa 1.500. Molte persone chiedono agli operatori informazioni sulla praticabilità delle strade per raggiungere i pronto soccorso, altre chiedono di essere trasportate in ospedale. Segnalati alcuni incidenti con lievi ferimenti a causa dell'asfalto reso scivoloso dalla neve.



Viterbo, Tuscia paralizzata

Tra i 35 e i 40 centimetri di neve sono caduti nel corso della notte e in mattinata sui monti Cimini. In alcuni tratti, come al Passo Montagna o la Faggeta, il manto sfiora o supera i 50 centimetri. A Soriano nel Cimino, Canepina, Ronciglione, Vallerano e Vignanello, come in gran parte della provincia, ha iniziato a nevicare ieri sera intorno alle 19. Analoga situazione a Montefiascone e nell'intero comprensorio del lago di Bolsena nonché nell'Alta Tuscia, da Acquapendente a San Lorenzo Nuovo. Qualche fiocco è caduto anche sul litorale.



Rinviata Cesena-Catania

Cesena-Catania, in programma inizialmente domani alle 18, poi anticipata alle 15, è stata rinviata per neve. Sul Manuzzi nevica ancora e ci sono circa 60 centimetri. Il Gos aveva decretato l'impossibilità di giocare, mancando le condizioni di sicurezza per l'incolumità pubblica. Decisione avvallata dalla Lega Calcio.



Serie A, Roma-Inter si gioca domenica

La partita Roma-Inter sarà disputata allo Stadio Olimpico domenica 5 febbraio alle ore 15. Lo ha comunicato la prefettura di Roma.



Stato di allarme a Roma

La protezione civile della Capitale ha diffuso lo stato di allarme per Roma. Il sindaco, Gianni Alemanno, si appresta ora a firmare l'ordinanza per disporre, nella giornata di domani, la chiusura di scuole e uffici.



Roma, 8 km di coda sulla bretella della A1

Otto chilometri di fila sulla Fiano Romano-San Cesareo con ripercussioni anche nel tratto, in entrata, del casello autostradale di Guidonia Montecelio, alle porte di Roma.



Calcio, Gubbio-Modena rinviata per neve

Rinviata a causa della neve la partita di serie B tra Gubbio e Modena in programma domani. Lo ha disposto il sindaco eugubino.



Protezione civile: "A Roma 50 cm di neve"

Sono più di 50 i centimetri di neve nella zona nord di Roma. Lo comunica la Protezione civile del Campidoglio spiegando che "disagi e criticità si registrano soprattutto nella zona nord di Roma, al confine con Cesano".



Molise, uomo trovato morto dentro l'auto

Un 46enne di Isernia è stato trovato morto nella sua auto ferma sulla Statale 17 nei pressi di Cantalupo nel Sannio (Isernia). L'ipotesi più probabile è che sia stato colto da malore. L'auto era coperta di neve. A rinvenire i cadavere sono stati i carabinieri. Sul posto anche i vigili del fuoco per rimuovere il mezzo.



A Isernia continui black out

Peggiora la situazione meteorologica in provincia di Isernia. La neve cade ininterrottamente dalla notte scorsa e le zone periferiche di molti centri cominciano ad avere problemi di collegamento e rischiano di restare isolate. La neve che si deposita sui cavi elettrici li appesantisce con la conseguenza di frequentissimi black out.



Tormenta di neve blocca un treno

Una sessantina di passeggeri del treno Regionale veloce 2323 Ancona-Roma, partito alle 3:34 da Ancona, sono rimasti bloccati per quattro ore da una tormenta di neve fra Fossato di Vico e Gualdo Tadino (Perugia), poi il convoglio è stato fatto retrocedere fino alla stazione di Fabriano, e i viaggiatori sono saliti su un Intercity, proseguendo il viaggio fino alla Capitale. E' invece ancora fermo a Gualdo Tadino il Regionale veloce 2320 Roma-Ancona: i passeggeri, fa sapere il Gruppo Ferrovie dello Stato, sono stati fatti scendere in stazione ma presto, quando la linea sarà stata liberata da neve e ghiaccio, dovrebbero ripartire.



Molise paralizzato

Su tutto il Molise nevica senza sosta da ieri pomeriggio. Oltre 40 centimetri di neve sono caduti a Campobasso, più di un metro nei paesi di montagna, un metro e mezzo in località al di sopra dei mille metri. Le scuole sono rimaste chiuse stamane in più di ottanta comuni, anche quelli a ridosso della costa. A causa delle situazione critica le forze dell'ordine invitano gli automobilisti a non mettersi in viaggio se non per motivi di urgenza.



Traffico bloccato sul raccordo Avellino-Salerno

E' chiuso al traffico il raccordo autostradale Avellino-Salerno. La chiusura è stata decisa per consentire lo smaltimento delle code che si erano create a causa di diverse autovetture rimaste bloccate nella neve. Sulla corsia che conduce ad Avellino il traffico è stato bloccato tra le uscite di Fisciano e di Montoro. Nella direzione opposta il traffico, invece, per il momento, rimane inibito da Avellino a Salerno.



Nel Senese mille famiglie senza elettricità

Sono "ancora un migliaio le famiglie, senza corrente elettrica" nel senese. Lo afferma l'assessore provinciale alla Protezione civile di Siena, Alessandro Pinciani. E il presidente della Provincia, Simone Bezzini, aggiunge che "Si tratta di una situazione inaccettabile a oltre 50 ore dal black-out di mercoledì notte. Pretendiamo che Enel si mobiliti ancora di più per risolvere questa emergenza, in tempi brevissimi, ripristinando l'energia a tutte le famiglie".



Riaperta la A14

E' stato riaperto in meno di un'ora, sulla A14 Bologna - Taranto, il tratto tra Ortona e Francavilla in entrambe le direzioni, chiuso alle 8 a causa della caduta in autostrada di un cavo elettrico di alta tensione all'altezza del km 398.



Nelle Marche A14 vietata ai Tir

A causa delle neve, il tratto marchigiano dell'A14 Bologna-Taranto è vietato al transito dei mezzi che superano le 7,5 tonnellate. Ancora chiuso ai Tir anche il valico di Fossato di Vico, al confine fra Marche e Umbria, anche se i mezzi dell'Anas stanno lavorando per riaprirlo a breve, se smetterà di nevicare.



"Non viaggiate in centro Italia"

In vista delle previste nevicate e del "severo quadro previsionale", Viabilità Italia del ministero dell'Interno "invita gli automobilisti e i conducenti professionali a non mettersi in viaggio verso l'area del Centro Italia".



Fitta nevicata su Ancona

Una forte nevicata ha imbiancato Ancona, dove il sindaco, Fiorello Gramillano, ha disposto la chiusura delle scuole per la giornata di oggi. Nevica anche lungo tutto il tratto marchigiano dell'A14, mentre la circolazione ferroviaria subisce forti rallentamenti, dai 50 ai 90 minuti, con alcuni treni soppressi e un convoglio proveniente dall'Umbria che e' rimasto bloccato per ore all'altezza della frazione di Cancelli, a Fabriano. Mezzi spazzaneve e spargisale sono al lavoro in tutta la regione, ma disagi e rallentamenti del traffico interessano tutta la viabilità interna.



Chiuso un tratto della A14

Sulla A14 Bologna-Taranto, è chiuso il tratto compreso tra Ortona e Francavilla in entrambe le direzioni a causa della caduta di un cavo di alta tensione. Il cavo, appesantito dalla neve, è caduto all'altezza del km 398 sbarrando completamente la carreggiata.



Trenta centimetri di neve nella valle dell'Aniene

L'intera Valle Aniene,in provincia di Roma, è coperta da uno strato di neve come non si vedeva da anni. Nei paesi a più alta quota intorno a Subiaco raggiunge anche i trenta centimetri e continua a nevicare. La circolazione è quasi paralizzata, nonostante l'incessante azione dei mezzi spazzaneve soprattutto lungo la strada regionale Sublacense che collega il comprensorio con la provincia di Frosinone. Molti i disagi. Oltre ai collegamenti difficili si segnalano black-out.



Tregua in Emilia-Romagna

La neve concede una tregua in Emilia-Romagna. Precipitazioni assenti questa mattina, anche se le temperature, come da previsioni, sono sensibilmente sotto lo zero, e circolazione senza particolari criticità sulle autostrade della regione.



Primi fiocchi a Roma

La neve è arrivata alla periferia di Roma, nella zona di Tor Bella Monaca, dove i fiocchi hanno imbiancato le macchine. Nonostante la pioggia caduta ieri, la neve è riuscita ad attecchire.



Ciociaria in tilt

Imbiancata l'autostrada A1 Roma-Napoli, dove resta il divieto d'accesso per i mezzi pesanti. La polizia stradale sta monitorando la situazione. Gia' numerosi in tutta la provincia di Frosinone gli interventi dei vigili del fuoco per soccorso a persone e alberi abbattuti sulle strade e sui fili dell'energia elettrica. Quadro difficile soprattutto nel nord della Ciociaria e in tutto il comprensorio di Fiuggi fino a Filettino, dove il manto bianco è ben più consistente.



Ci sono disagi nella tua zona? Commenta l'articolo e segnalaceli