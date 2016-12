Alemanno:sabato a Roma 15 cm neve

21:51

- Massima allerta a Roma per il maltempo. "Il rischio neve aumenterà ed è probabile che sabato mattina la neve arrivi anche in città tra i 5 e i 15 centimetri". Lo ha detto il sindaco, Gianni Alemanno, al termine del comitato operativo. Previste dopo le nevicate le gelate con temperature di 8-10 gradi sotto lo zero in nottata e di zero gradi di giorno. "In questi giorni - ha spiegato il sindaco - rimarrà attivo il piano freddo".