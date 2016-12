Caos treni,rimborsi per viaggiatori

21:05

- Parziale consolazione per i viaggiatori travolti dal caos treni. Trenitalia ha deciso un rimborso integrale del biglietto per chi ha rinunciato a partire e una indennità di ritardo per chi è giunto a destinazione con oltre 60 minuti. In più tutti i passeggeri arrivati con ritardi maggiori di 4 ore avranno diritto, fanno sapere dalle Ferrovie, a un indennizzo pari al 100% del prezzo del biglietto.