Roma, uomo gambizzato in strada

foto Ansa 20:50 - Un uomo è stato gambizzato poco dopo le 16 a Roma, in zona Esposizione, lungo via di Tor Pagnotta. La vittima, un cittadino italiano, ha riferito alla polizia di essere stato aggredito da due persone che, a bordo di uno scooter, lo hanno rapinato prima di sparargli e scappare. L'uomo, ferito a una gamba, è stato trasportato all'ospedale Sant'Eugenio. - Un uomo è stato gambizzato poco dopo le 16 a Roma, in zona Esposizione, lungo via di Tor Pagnotta. La vittima, un cittadino italiano, ha riferito alla polizia di essere stato aggredito da due persone che, a bordo di uno scooter, lo hanno rapinato prima di sparargli e scappare. L'uomo, ferito a una gamba, è stato trasportato all'ospedale Sant'Eugenio.

Alessandro Contino agli agenti ha riferito che due persone a bordo di uno scooter lo hanno rapinato in un vicolo portando via il suo portafogli e il cellulare, prima di sparargli e scappare. E lui stesso si trovava in quel posto dopo aver sbagliato strada, prendendo l'autobus sbagliato. Ma la sua versione non convince.



Sulla vicenda è intervenuto il sindaco di Roma Gianni Alemanno, il quale ha chiesto di "fare di più" alle forze dello Stato. .



Il Pd insorge di fronte al "ritmo quotidiano omicidi, sparatorie e rapine a mano armata".



Con l'episodio di oggi si allunga la scia di sangue che dal 2011 sta sconvolgendo la Capitale. Sono giàquattro gli omicidi nel primo mese dell'anno, che - sommati ai 33 del 2011 - fanno lievitare il triste bilancio a 37 morti in circa 13 mesi.



Il 4 gennaio, due banditi su uno scooter freddarono davanti al portone di casa, il 31enne cinese Zhou Zheng e la figlioletta di nove mesi Joy nel tentativo di rapina. Ma la maggior parte delle vittime sono cadute in una guerra senza quartiere tra gruppi di criminali che si fronteggiano per il controllo dello spaccio di droga.