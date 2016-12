Roma: no lezioni ma scuole aperte

14:35

- Niente lezioni nelle scuole di Roma per due giorni, domani e sabato, ma istituti aperti. A causa del rischio neve il Campidoglio ha deciso di sospendere le attività didattiche in tutta la città, ma gli studenti che lo desideranno avranno la possibilità di recarsi comunque in classe. Il personale garantirà infatti l'apertura degli edifici, anche se non ci saranno le lezioni.